En çok kâr elde eden 10 şirketi açıkladı! Zirvede ne Microsoft var ne de Apple
Forbes, dünyanın en yüksek kâr elde eden şirketlerini aıkladı. Saygın ekonomi dergisi datalarına göre hazırlanan listede teknoloji devleri Microsoft ve Apple zirvenin dışında kalırken, ilk sıradaki şirket elde ettiği devasa kârla dikkat çekti.
Forbes'un paylaştığı en çok kâr eden şirketler listesi küresel iş dünyasının dengelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji ve teknoloji sektörlerinden dev şirketlerin yer aldığı sıralamada, Microsoft ve Apple'ın zirvede yer almaması şaşkınlık yarattı. İşte milyarlarca dolarlık kârlarıyla öne çıkan dünyanın en kârlı 10 firması.
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