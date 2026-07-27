En çok kâr elde eden 10 şirketi açıkladı! Zirvede ne Microsoft var ne de Apple

Forbes'un paylaştığı en çok kâr eden şirketler listesi küresel iş dünyasının dengelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji ve teknoloji sektörlerinden dev şirketlerin yer aldığı sıralamada, Microsoft ve Apple'ın zirvede yer almaması şaşkınlık yarattı. İşte milyarlarca dolarlık kârlarıyla öne çıkan dünyanın en kârlı 10 firması.