En çok kazanan spor YouTube kanalları: Ana akım medya onlara yetişemiyor

YouTube, bir süredir spor yayıncılarının ortak buluşma noktası diyebiliriz. Hem televizyondaki resmiyetin olmaması, hem de istenilen yorumcunun arzu edildiği gibi izlenmesi YouTube platformunu spor yayıncılığı için önemli bir noktaya taşıyor. Bu da beraberinde spor kanallarının çoğalması, büyümesi ve daha çok para kazanması demek. Son yıllarda en çok takipçisi bulunan ve en çok para kazanan spor YouTube kanallarını sizler için derledik.