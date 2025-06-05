En çok kazanan spor YouTube kanalları: Ana akım medya onlara yetişemiyor
Spor programları artık YouTube'dan takip ediliyor. Özellikle maç sonu yayınlarının izlenmeleri yüz binleri buluyor, takipçi sayıları ise artık milyonlara yaklaşıyor.
YouTube, bir süredir spor yayıncılarının ortak buluşma noktası diyebiliriz. Hem televizyondaki resmiyetin olmaması, hem de istenilen yorumcunun arzu edildiği gibi izlenmesi YouTube platformunu spor yayıncılığı için önemli bir noktaya taşıyor. Bu da beraberinde spor kanallarının çoğalması, büyümesi ve daha çok para kazanması demek. Son yıllarda en çok takipçisi bulunan ve en çok para kazanan spor YouTube kanallarını sizler için derledik.
Öncelikle YouTube’da para kazanma algoritması temel olarak izlenme süresi, reklam etkileşimi, coğrafi konum, içerik kategorisi ve TBM (Tıklama Başına Maliyet) gibi faktörlere dayanır. Para, çoğunlukla YouTube Partner Programı aracılığıyla reklamlardan kazanılır ve videolarınızın reklamlarla ne kadar iyi eşleştiği bu geliri etkiler.
Ortalama olarak 1000 izlenme başına (RPM) kazanılan para 0.5 ila 5 dolar arasında değişir, ancak bu rakam teknoloji, finans gibi yüksek TBM’ye sahip kategorilerde 10-20 dolara kadar çıkabilir. TBM (Cost Per Mille) yani 1000 gösterim başına reklamverenin ödediği ücret ise genelde 2-10 dolar arasındadır, ancak bu da sektör ve hedef kitleye göre büyük değişiklik gösterebilir.
YouTube, içerik üreticisine genellikle toplam reklam gelirinin %55’ini öder. Dakika başına ödeme yapılmaz; esas olan toplam reklam gösterimi ve etkileşimdir. İşte biz de bu noktada sadece YouTube'un modelini göz önünde bulundurarak kanalların ortalama gelirlerini çıkardık. Özel sponsorluklar olmadan sadece YouTube üzerinden spor kanallarının kazandığı ücretler şöyle: