  4. En çok milyarderlere sahip ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması ters köşe yaptı

Hurun Global Rich Rist tarafından açıklanan verilere göre ülkelerin milyarderler sayısı tek tek açıklandı. Buna göre Türkiye'nin de sıralamadaki yeri ortaya çıktı

Değişen dünya düzeninde zengin ve fakir arasındaki uçurum giderek büyüyor. Orta sınıf neredeyse kalmadı. Buna karşı hem çok zenginlerin hem de çok fakirlerin sayısında ciddi artış yaşanıyor. Hurun Global Rich Rist ülkelere göre milyarderler listesini açıkladı. İşte en çok milyarder bulunan üleker:

1. ABD - 870

2. Çin - 823

3. Hindistan - 284

