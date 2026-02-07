En çok nadir toprak elementine sahip 12 ülke açıklandı! Zirvede Çin var... İşte Grönland'ın yeri
Akıllı telefonlar, elektrikli araç motorları, rüzgar türbinleri, füze ve radar sistemleri, uydu teknolojileri, lazerler, MR cihazları, LED ekranlar ve savunma sanayi... İş bu sanayinin devam edebilmesi için nadir toprak elementleri olmazsa olmazdır. Bu nedenle NTE gündemden düşmüyor. Peki neodimyum, Disprosyum, Lantan, Seriyum gibi elementleri içerisine alan NTE rezervi en çok hangi ülkede bulunuyor? İşte cevabı...
Yüksek teknoloji üretiminin görünmeyen kahramanları olan nadir toprak elementlerinde en zengin 12 ülke belli oldu; listenin zirvesinde Çin yer alırken, dikkat çeken konumlardan biri de Grönland oldu.
1 | 14