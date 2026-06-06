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  4. En çok personel çalıştıran otomotiv devleri açıklandı; İlk sırada ne Japon ne Alman ne de ABD’li var

En çok personel çalıştıran otomotiv devleri açıklandı; İlk sırada ne Japon ne Alman ne de ABD’li var

Ürettiği otomobil adetleri ve satışlarıyla dikkatleri çeken markalar çalıştırdıkları personel sayılarıyla da gündem oldu. Liste başında Toyota, Honda, Ford, Mercedes gibi devler beklenirken yıldızı parlayan Çinli herkesi ters köşe yaptı.

En çok personel çalıştıran otomotiv devleri açıklandı; İlk sırada ne Japon ne Alman ne de ABD’li var - Sayfa 1

Küresel otomotiv pazarında rekabet yeni zirvelere ulaştı. Yayınlanan son verilere göre, elektrikli ve hibrit araç üretiminde öncü olan bir üretici, 860 bini aşan satış rakamıyla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

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En çok personel çalıştıran otomotiv devleri açıklandı; İlk sırada ne Japon ne Alman ne de ABD’li var - Sayfa 2

En yakın takipçisi 660 bin barajını geçerken, onu sırasıyla 390 bin ve 258 bin adetlik satış hacmine ulaşan dev üreticiler izledi.

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En çok personel çalıştıran otomotiv devleri açıklandı; İlk sırada ne Japon ne Alman ne de ABD’li var - Sayfa 3

Sektörün ikonik lüks ve elektrikli markaları ise listenin alt sıralarında konumlanarak pazar paylarını artırma mücadelesini sürdürüyor.

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En çok personel çalıştıran otomotiv devleri açıklandı; İlk sırada ne Japon ne Alman ne de ABD’li var - Sayfa 4

DÜNYANIN EN FAZLA PERSONEL ÇALIŞTIRAN DEVLERİ

carscoops.com’da derlenen bilgilere göre en fazla işçi çalıştıran otomotiv markaları şöyle:

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