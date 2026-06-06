En çok personel çalıştıran otomotiv devleri açıklandı; İlk sırada ne Japon ne Alman ne de ABD’li var
Ürettiği otomobil adetleri ve satışlarıyla dikkatleri çeken markalar çalıştırdıkları personel sayılarıyla da gündem oldu. Liste başında Toyota, Honda, Ford, Mercedes gibi devler beklenirken yıldızı parlayan Çinli herkesi ters köşe yaptı.
Küresel otomotiv pazarında rekabet yeni zirvelere ulaştı. Yayınlanan son verilere göre, elektrikli ve hibrit araç üretiminde öncü olan bir üretici, 860 bini aşan satış rakamıyla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
En yakın takipçisi 660 bin barajını geçerken, onu sırasıyla 390 bin ve 258 bin adetlik satış hacmine ulaşan dev üreticiler izledi.
Sektörün ikonik lüks ve elektrikli markaları ise listenin alt sıralarında konumlanarak pazar paylarını artırma mücadelesini sürdürüyor.