En çok savaş uçağına sahip 15 ülke açıklandı; ABD'nin zirvedeki yeri tehlikeye girdi

Modern savaş doktrinlerinde hava üstünlüğü sadece çatışmaların kaderini değil, caydırıcılık kuvvetini de belirliyor. Savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve gelişmiş hava savunma sistemleriyle sürekli bir rekabet içinde bulunurken, ülkelerin sahip olduğu jet filosu jeopolitik dengelerde önemli bir diplomatik koz olarak görülüyor. ABD, uçak gemisi filoları ve havada yakıt ikmali kabiliyetiyle küresel ölçekte rakipsiz konumunu sürdürürken, Çin hem sayı hem de teknoloji açısından bu üstünlüğü zorlamaya devam ediyor. Bu tabloda Türkiye’nin listedeki yeri ise bölgesel güç dengeleri açısından dikkat çekici bir gösterge sunuyor.