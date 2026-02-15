En çok tercih edilen alışveriş siteleri açıklandı; İlk sırada ne Temu ne de Aliexpress var!
Geride bıraktığımız 2025 yılında müşterilerin en çok tercih ettiği ve alışveriş yaptığı 20 platform belli oldu.
2025 yılına ait e-ticaret verileri, tüketici alışkanlıklarında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Geride bıraktığımız yılda müşterilerin en çok tercih ettiği 20 alışveriş platformu netleşirken, listenin zirvesinde beklenen bazı küresel devlerin yer almaması sürpriz olarak değerlendirildi.
Özellikle hızlı teslimat, güvenli ödeme altyapısı ve güçlü müşteri hizmetleri sunan platformların öne çıktığı görüldü. Uzmanlar, kullanıcı deneyimi ve iade kolaylığının tercihleri belirleyen en önemli kriterler arasında bulunduğunu belirtiyor.
KULLANICILARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ALIŞVERİŞ SİTELERİ
Mobil uygulama performansı ve kampanya stratejileri de sıralamayı doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer aldı. İstatistik uzmanı Cata Paul’ün sosyal medyadan paylaştığı verilere göre en çok tercih edilen alışveriş siteleri ve ziyaret rakamları şöyle: