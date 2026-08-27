En çok uçuş yapan 20 havayolu şirketi açıklandı; İşte THY'nin sıralamadaki yeri

Küresel havacılık ekosisteminde en yoğun uçuş ağına sahip 20 havayolu şirketi açıklandı. 2024 senesi dataları üzerinden derlenen sıralamada firmalar; taşıdığı yolcu ya da elde ettiği gelirle değil, gerçekleştirdiği uçuş sayısıyla değerlendirildi. ABD merkezli havayollarının ilk sıralarda ağırlık gösterdiği listede İrlanda merkezli Ryanair, ABD dışındaki en yüksek sırada yer alan şirket oldu. Asya’dan ise Çin Doğu, Çin Güney, IndiGo ve Air China ilk 20'de öne çıkan havayolları içerisinde yer aldı. Listede Türk Hava Yolları’nın lokasyonu da dikkat çekti.