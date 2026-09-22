En çok ultra zengine sahip 40 ülke açıklandı; İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Küresel servet dağılımına ilişkin yeni veriler, ultra zenginlerin hangi ülkelerde yoğunlaştığını ortaya koydu. Knight Frank Wealth Report 2026 verilerine göre en fazla ultra yüksek net servete sahip kişinin bulunduğu 40 ülke sıralanırken, ABD ve diğer büyük ekonomiler listede öne çıktı. Türkiye’nin listedeki yeri ise merak konusu oldu.