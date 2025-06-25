En çok üniversiteye sahip 25 ülke belli oldu: İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Teknolojinin gelişmesi, yapay zekanın farklı bir boyut getirmesiyle eğitimin de önemi giderek artıyor. Özellikle geleceğin mesleği olarak kabul edilen bölümlere olan talep de her geçen gün yükseliyor. Ancak her zaman kalite, nicelikle açıklanmıyor. Bu listede de göreceğiniz gibi en çok üniversiteye sahip olanlar en kaliteli üniversitelere sahip değiller. İşte en çok üniversiteye sahip 25 ülke: