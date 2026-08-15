En çok vergi veren kurum belli oldu, ikinci ismini açıklamadı! İşte kurumların vergi miktarları

Türkiye’de 2025 yılı faaliyetleri üzerinden en yüksek kurumlar vergisi ödeyen şirket ve kurumlar belli oldu. Vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada yer alan kurumun ödediği tutar öne çıkarken, ikinci sıradaki kurumun kimliği gizli tutuldu. Açıklanan veriler, Türkiye’nin en yüksek vergi ödeyen kurumlarının kamuoyuna yansıyan sıralamasını da ortaya koydu.