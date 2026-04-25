En çok yolcu sayısına sahip 10 havayolu şirketini açıkladı! İşte THY'nin listedeki yeri
Global ölçekte hava trafiği korona ardından zirveye erişti. IATA datalarına göre yolcu sayısı milyarlarca seviyeye çıkarken, en çok yolcu taşıyan 10 havayolu şirketi de belli oldu. Listede Türk Hava Yolları’nın sıralaması dikkat çekti.
Küresel havacılık sektörü kuvvetli toparlanmasını devam ettiriyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre 2024 senesinde toplam yolcu sayısı yaklaşık 4,8 milyara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Aynı dönemde doluluk oranları da yüzde 83,5 ile en yüksek seviyesine çıktı.
2025 için talebin yüzde 5,3 artması ve yolcu sayısının 5 milyara yaklaşması beklenirken, dünyanın en çok yolcu taşıyan havayolu şirketleri listesi de netleşti. Listede Türk Hava Yolları’nın konumu ise sektör açısından ayrı bir önem taşıyor.
1
225.0M
American Airlines Group
ABD büyük ölçekli, çok merkezli ağ
Kuzey Amerika
Geleneksel Taşıyıcı