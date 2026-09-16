En çok yüksek hızlı demiryolu ağına sahip ülkeler açıklandı; Türkiye bir üst lige çıktı
Global anlamda yüksek hızlı demiryolu ağını en fazla geliştiren ülkeler belli oldu. Hat uzunluklarının mukayese edildiği listede Türkiye de dikkat çeken yükselişiyle bir üst sıralara çıktı.
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Yüksek hızlı tren hatları, şehirler arasındaki ulaşıma sürat kazandırırken ülkelerin demiryolu altyapısındaki kuvvetini de gözler önüne seriyor. Dünya çapındaki yüksek hızlı demiryolu ağlarının uzunluklarına göre hazırlanan sıralamada Türkiye’nin konumu da dikkat çekti.
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