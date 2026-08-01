En dakik 10 havayolu şirketi belli oldu; Zamanında varış performansları göz dolduruyor

Havayolu şirketlerinin operasyonel performansını değerlendiren Cirium On-Time Performance Report'un son verileri, dünyanın en dakik hava yolu şirketlerini ortaya koydu. Yüzde 92,38 zamanında varış oranına ulaşan Saudia listenin zirvesinde yer alırken, Korean Air ve Aeromexico ilk üçte kendine yer buldu. Air India ise yüzde 86,85 zamanında varış oranı ve yüzde 99,7 uçuş tamamlama performansıyla dördüncü sıraya çıkarak dikkat çekici bir başarı sergiledi.