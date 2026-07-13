En değerli 20 havayolu şirketi açıklandı; THY listede var işte sıralaması
Global anlamda piyasa değeri listesinde dünyanın en değerli 20 havayolu şirketi belli oldu. Companiesmarketcap verilerine göre hazırlanan sıralamada Türk Hava Yolları da yer alırken, şirketin küresel arenada rakipleri arasındaki konumu dikkat çekti.
Havacılık alanında piyasa değeri bakımından öne çıkan şirketlerin güncel sıralaması gündeme geldi. Companiesmarketcap dataları baz alınarak derlenen güncel listede dünyanın en büyük 20 havayolu şirketi açıklanırken, Türk Hava Yolları'nın listedeki yeri de netleşti. Küresel rekabetin giderek arttığı sektörde THY'nin sıralamadaki konumu dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.
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