En değerli milli takımlar açıklandı! Zirve şaşırtmadı Türkiye dikkati çekti

Futbol camiasındaki en değerli milli takımların listesi yayımlandı.

Aralık 2025 itibarıyla açıklanan verilere göre, dünya futbolunda milli takımların piyasa değerleri dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Hazırlanan listede Avrupa merkezli ekipler ağırlıkta yer alırken, genç oyuncu havuzu ve üst düzey liglerde forma giyen futbolcular toplam değeri belirleyen ana unsurlar oldu.

Kadro derinliği, oyuncuların kulüp performansları ve uluslararası turnuvalardaki başarılar sıralamayı doğrudan etkiledi.

İlk 25’te yer alan takımların büyük bölümünün milyar euro seviyesinde kadro değerine sahip olması, modern futbolda ekonomik gücün önemini bir kez daha ortaya koydu.

