En düşük ev sahibi oranı 40 ülke için belli oldu... İşte Türkiye'nin listedeki yeri
Konut maliki olma yüzdesinin en düşük olduğu 40 ülke açıklandı. CEOWORLD Magazine verilerine göre Hong Kong yüzde 36,8 ile listenin ilk sırasında yer alırken, Nijerya, ABD ve İsviçre de ev sahipliği oranının düşük olduğu ülkeler arasında sıralandı. Türkiye'nin listedeki yeri de dikkat çekti
Global anlamda ev sahipliği oranları ülkeler içerisindeki farklılıkları gün yüzüne çıkardı. CEOWORLD Magazine tarafından paylaşılan incelemede, ev sahibi olma oranının en düşük olduğu 40 ülke sıralandı. Hong Kong yüzde 36,8 ile listenin başında yer alırken, Nijerya yüzde 40,9 ile ikinci sırada bulundu. ABD, İsviçre ve Afganistan'da da ev sahipliği oranının yüzde 43'ün altında kaldığı belirtildi. Türkiye'nin sıralamadaki konumu ise dikkat çekti.