En fazla altın rezervine sahip 15 ülke belli oldu; Türkiye sıralamada ve rezervde geriledi!
Dünyanın en fazla altın stoğuna sahip ülkelerini sıralayan tradingeconomics.com, Türkiye dahil 15 ülkeden oluşan listeyi güncelledi.
Küresel altın rezervleri listesindeki güncellemeler dikkat çekerken, küresel sıralamada ülkelerin kıymetli maden hamleleri yakından takip ediliyor.
Açıklanan son verilere göre, Türkiye'nin altın stoğunda düşüş yaşandı. 2024 yılında 595 ton seviyesinde bulunan rezervler gerileyerek bu dönemdeki küresel sıralamada aşağı yönlü bir ivme kaydetti.
ABD 8 TONDAN FAZLA ALTINLA AÇIK ARA LİDER
tradingeconomics.com’daki güncel verilere göre ise ülkelerin altın rezervleri şu şekilde: