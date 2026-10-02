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  4. En fazla altın rezervine sahip 15 ülke belli oldu; Türkiye sıralamada ve rezervde geriledi!

En fazla altın rezervine sahip 15 ülke belli oldu; Türkiye sıralamada ve rezervde geriledi!

Dünyanın en fazla altın stoğuna sahip ülkelerini sıralayan tradingeconomics.com, Türkiye dahil 15 ülkeden oluşan listeyi güncelledi.

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En fazla altın rezervine sahip 15 ülke belli oldu; Türkiye sıralamada ve rezervde geriledi! - Sayfa 1

Küresel altın rezervleri listesindeki güncellemeler dikkat çekerken, küresel sıralamada ülkelerin kıymetli maden hamleleri yakından takip ediliyor.

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En fazla altın rezervine sahip 15 ülke belli oldu; Türkiye sıralamada ve rezervde geriledi! - Sayfa 2

Açıklanan son verilere göre, Türkiye'nin altın stoğunda düşüş yaşandı. 2024 yılında 595 ton seviyesinde bulunan rezervler gerileyerek bu dönemdeki küresel sıralamada aşağı yönlü bir ivme kaydetti.

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En fazla altın rezervine sahip 15 ülke belli oldu; Türkiye sıralamada ve rezervde geriledi! - Sayfa 3

ABD 8 TONDAN FAZLA ALTINLA AÇIK ARA LİDER

tradingeconomics.com’daki güncel verilere göre ise ülkelerin altın rezervleri şu şekilde:

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En fazla altın rezervine sahip 15 ülke belli oldu; Türkiye sıralamada ve rezervde geriledi! - Sayfa 4

15.   Tayvan: 424 ton

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