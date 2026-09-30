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  4. En fazla askere sahip ülkeler açıklandı; Türkiye ilk 15’e girdi. İşte net asker sayısı.

En fazla askere sahip ülkeler açıklandı; Türkiye ilk 15’e girdi. İşte net asker sayısı.

Başta Ortadoğu olmak üzere dünya genelinde askeri hareketlilik ve gerilimler yaşanmaya devam ederken ülkelerin asker sayıları yeniden gündem oldu.

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En fazla askere sahip ülkeler açıklandı; Türkiye ilk 15’e girdi. İşte net asker sayısı. - Sayfa 1

Institute for Strategic Studies tarafından açıklanan verilere göre ülkelerin aktif görevdeki asker sayıları belli oldu.

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En fazla askere sahip ülkeler açıklandı; Türkiye ilk 15’e girdi. İşte net asker sayısı. - Sayfa 2

Söz konusu verilere göre küresel askeri güç dengeleri son dönemde dikkat çekici bir hareketlilik yaşandığını gösteriyor.

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En fazla askere sahip ülkeler açıklandı; Türkiye ilk 15’e girdi. İşte net asker sayısı. - Sayfa 3

Dünyanın dört bir yanındaki orduların toplam personel sayısı milyonları bulurken, bazı ülkeler savunma bütçelerini artırarak aktif asker alımını hızlandırdı.

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En fazla askere sahip ülkeler açıklandı; Türkiye ilk 15’e girdi. İşte net asker sayısı. - Sayfa 4

Jeopolitik risklerin tırmandığı bu süreçte, savunma stratejilerindeki değişimler ve yeni askeri yapılanmalar küresel barışın geleceği açısından kritik bir dönüm noktası oluşturuyor.

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