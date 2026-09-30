En fazla askere sahip ülkeler açıklandı; Türkiye ilk 15’e girdi. İşte net asker sayısı.
Başta Ortadoğu olmak üzere dünya genelinde askeri hareketlilik ve gerilimler yaşanmaya devam ederken ülkelerin asker sayıları yeniden gündem oldu.
Institute for Strategic Studies tarafından açıklanan verilere göre ülkelerin aktif görevdeki asker sayıları belli oldu.
Söz konusu verilere göre küresel askeri güç dengeleri son dönemde dikkat çekici bir hareketlilik yaşandığını gösteriyor.
Dünyanın dört bir yanındaki orduların toplam personel sayısı milyonları bulurken, bazı ülkeler savunma bütçelerini artırarak aktif asker alımını hızlandırdı.