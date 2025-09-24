En fazla askeri uçağa sahip 25 ülke açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Dünya Askerî Hava Kuvvetleri Rehberi’ne (WDMMA) göre Türk Hava Kuvvetleri, 1083 modern savaş uçağıyla küresel sıralamada 9'uncu basamakta bulunuyor. Global Fire Power’ın değerlendirmesinde ise kara ve deniz unsurlarıyla birlikte toplam 1083 hava aracıyla dokuzuncu sırada yer alan Türkiye, NATO'nun da en güçlü hava kuvvetlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.