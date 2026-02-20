En fazla mahkum sayısına sahip ülkelerde Türkiye detayı! Listedeki yeri herkesi şaşırttı
Prison Policy Initiative / World Prison Brief (2024) via Visual Capitalist verilerine göre dünyada en fazla mahkum sayısına sahip ülkeler belli oldu. Türkiye son af düzenlemesiyle mahkum sayısında azalış yaşasa da yine de listenin ilk sıralarında yer aldı. İşte en fazla mahkum sayısına sahip 33 ülke
Prison Policy Initiative ve World Prison Brief’in 2024 verilerinden derlenen ve Visual Capitalist tarafından yayımlanan liste, dünyada en fazla mahkûm nüfusuna sahip ülkeleri ortaya koydu. Küresel ölçekte cezaevi doluluk oranları ve tutuklu-hükümlü sayıları yeniden gündeme gelirken, Türkiye son af düzenlemesi sonrası sayısal bir düşüş yaşasa da toplam mahkûm sayısıyla listenin üst sıralarındaki yerini korudu. İşte dünyada en fazla mahkûm sayısına sahip 33 ülke…