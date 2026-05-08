En fazla mavi bayraklı plaja sahip 10 ülke açıklandı! Türkiye zirveye çok yakın
Dünyanın en temiz ve çevre standartları bakımından en iyi plajlarını sunan Mavi Bayrak listesinde Türkiye dikkat çekici konumunu muhafaza etmeyi sürdürdü. 577 mavi bayraklı plajıyla dünya sıralamasında 3’üncü sırada bulunan Türkiye, turizmde çevre niteliğiyle de öne çıkan ülkeler arasında zirveyi zorluyor.
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) datalarına göre, en çok mavi bayraklı plaja malik ülkeler listesi belli oldu. İspanya ve Yunanistan’ın akabinde 577 plajla üçüncü sırada yer alan Türkiye, bilhassa Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yüksek standartlı sahilleriyle dikkat çekti. Temizlik, güvenlik, çevre yönetimi ve sürdürülebilir turizm kriterlerine göre verilen mavi bayrak ödülleri, Türkiye’nin küresel turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.