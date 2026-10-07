En fazla öğretmen ihtiyacı bulunan 20 branş; Bu alanda 25.400 öğretmen açığı var
2026 senesi güncel datalara göre Türkiye’de en fazla öğretmen ihtiyacı bulunan 20 branş belli oldu. Bazı alanlarda öğretmen açığının 25 bin 400’e kadar çıktığı görüldü.
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Öğretmenlik branşlarına dair ihtiyaç dataları, eğitim sistemindeki öğretmen ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi. 2026 senesi rakamlarında bilhassa bazı branşlarda yüksek öğretmen ihtiyacı dikkat çekerken, özel eğitim öğretmenliğinde branşında açık 25 bin 400 seviyesine ulaştı.
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