En fazla öğretmen ihtiyacı bulunan 20 branş; Bu alanda 25.400 öğretmen açığı var

Öğretmenlik branşlarına dair ihtiyaç dataları, eğitim sistemindeki öğretmen ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi. 2026 senesi rakamlarında bilhassa bazı branşlarda yüksek öğretmen ihtiyacı dikkat çekerken, özel eğitim öğretmenliğinde branşında açık 25 bin 400 seviyesine ulaştı.