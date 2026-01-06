En fazla rötar yapan 10 havayolu şirketi açıklandı! Listenin zirvesi kimseyi şaşırtmadı
Timeoutaustralia tarafından açıklanan yeni uçuş takip verileri, en çok rötar yapan havayolu şirketlerini belirledi. Zirve kimseyi şaşırtmadı. Artık uçuş gecikmeleri global anlamdaki sistem nedeniyle çok daha fazla yaşanıyor.
Global uçuş verimliliği mercek altına alındı. Timeoutaustralia verilerine göre 2025 yılında en fazla rötar yapan 10 havayolu şirketi açıklandı; listenin zirvesinde yer alan isim ise yolcular için artık sürpriz olmaktan çıktı.
