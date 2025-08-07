  1. Ekonomim
  4. Personeli için en fazla vergi ödeyen 37 OECD ülkesi açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Bir personelin maaş bordrosundaki rakamla işverene olan toplam maliyeti arasında ciddi farklar bulunuyor. Bu fark, ülkelerin ekonomik ve sosyal politikalarına göre şekilleniyor.

Türkiye’de vergi yükü %39 ile OECD ortalamasını aşarken, Şili gibi bazı ülkelerde bu oran sadece %7. Sosyal devletin kuvveti ve kapsamı, işgücü üzerindeki vergi baskısını direkt olarak tesir ediyor. İşte OECD vergilerine göre vergi yükü en fazla olan 37 ülke:

37. Şili %7

36. Yeni Zelanda %21

35. Meksika %21

