En fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı açıklandı; İşte en yoğun havalimanları
Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli açıklandı. 2024 senesi datalarına göre derlenen listede Atlanta Havalimanı ilk sırada bulunurken, İstanbul Havalimanı da global sıralamadaki yeriyle dikkat çekti.
Hava ulaşımında global trafiğin en yoğun olduğu havalimanları belli oldu. Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin 2024 verilerine göre hazırlanan sıralama, dünya genelinde milyonlarca yolcunun kullandığı havalimanlarını ortaya koydu.
Atlanta ilk sıradaki yerini korurken, İstanbul Havalimanı da dünyanın en yoğun havalimanları arasında yer alarak Türkiye’nin havacılık sektöründeki güçlü konumunu sürdürdü.