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  4. En fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı açıklandı; İşte en yoğun havalimanları

En fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı açıklandı; İşte en yoğun havalimanları

Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli açıklandı. 2024 senesi datalarına göre derlenen listede Atlanta Havalimanı ilk sırada bulunurken, İstanbul Havalimanı da global sıralamadaki yeriyle dikkat çekti.

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En fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı açıklandı; İşte en yoğun havalimanları - Sayfa 1

Hava ulaşımında global trafiğin en yoğun olduğu havalimanları belli oldu. Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin 2024 verilerine göre hazırlanan sıralama, dünya genelinde milyonlarca yolcunun kullandığı havalimanlarını ortaya koydu.

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En fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı açıklandı; İşte en yoğun havalimanları - Sayfa 2

Atlanta ilk sıradaki yerini korurken, İstanbul Havalimanı da dünyanın en yoğun havalimanları arasında yer alarak Türkiye’nin havacılık sektöründeki güçlü konumunu sürdürdü.

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En fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı açıklandı; İşte en yoğun havalimanları - Sayfa 3

1. 🇺🇸 Atlanta Hartsfield–Jackson 108 milyon

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En fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı açıklandı; İşte en yoğun havalimanları - Sayfa 4

2. 🇦🇪 Dubai Uluslararası Havalimanı 92 milyon

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