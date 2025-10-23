En fazla ziyaretçi çeken ülkeler listesinde Türkiye de var! Ülke nüfusu kadar turist geliyor
Her yıl turist akınına uğrayan Türkiye’nin 1 yılda çektiği ziyaretçi sayısı açıklandı.
2024 yılında dünya genelinde turizm hareketliliği dikkat çekici boyutlara ulaştı. Farklı kültürleri, mutfakları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ülkeler, milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekti.
Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar uzanan bu yoğunluk, küresel seyahat alışkanlıklarının yeniden şekillendiğini gösteriyor.
ZİYARETÇİ AKININA UĞRAYAN ÜLKELER
Özellikle tarihi, sanatı ve doğal zenginlikleriyle tanınan destinasyonlar turistlerin en çok tercih ettiği yerler arasında yer aldı. @TheDataHubX tarafından derlenen verilere göre en çok ziyaretçi çeken ülkeler şöyle: