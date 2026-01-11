En genç otomobillerin kayıtlı olduğu iller; Doğu illeri büyükşehirleri geride bırakıyor

Ayrıca çevresel sürdürülebilirlik açısından daha yeni teknolojilere sahip araçların yaygınlaşması, şehir yaşam kalitesini artıracak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Darkwebhaber’in derlediği verilere göre en genç otomobil filosuna sahip iller;