En genç otomobillerin kayıtlı olduğu iller; Doğu illeri büyükşehirleri geride bırakıyor

Halihazırda Türkiye’de en genç otomobillerin kayıtlı olduğu şehirler sıralandı. Küçük nüfuslu şehirler kalabalık şehirleri geçti.

Türkiye’de otomobil parkının yaş ortalamasına ilişkin yayımlanan son veriler, araç filosunun belirli bölgelerde hızla gençleştiğini ortaya koydu. Yapılan değerlendirmeye göre bazı illerde ortalama araç yaşı 6–11 yıl aralığına kadar geriledi.

Bu tablo, son yıllarda araç yenileme eğiliminin güçlendiğine ve ikinci el piyasasının hareketlendiğine işaret ediyor. Genç araç oranının artmasıyla birlikte bakım maliyetlerinin düşmesi, yakıt verimliliğinin yükselmesi ve emisyon değerlerinin azalması bekleniyor.

EN GENÇ OTOMOBİLLERİ OLAN ŞEHİRLER

Uzmanlar, bu eğilimin trafik güvenliğini olumlu etkileyeceğini, kazalara bağlı can ve mal kayıplarının azalmasına katkı sağlayacağını vurguluyor. 

Ayrıca çevresel sürdürülebilirlik açısından daha yeni teknolojilere sahip araçların yaygınlaşması, şehir yaşam kalitesini artıracak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Darkwebhaber’in derlediği verilere göre en genç otomobil filosuna sahip iller;

