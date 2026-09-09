En güvenilir otomobil markasını 100.000 kişi seçti! Zirvedeki marka Japonları tahtından etti

Auto Express Driver Survey 2026 çerçevesinde İngiltere’de 12 ay süresince yürütülen ankette, 100 bin araç sürücüsüne otomobil markalarının güvenilirliğiyle alakalı fikirleri soruldu. Altı farklı unsur üzerinden değerlendirilen cevaplar neticesinde ortaya çıkan sıralama, Japon üreticilerin sektördeki kuvvetli konumunu bir kez daha gösterdi. Listenin yaklaşık yarısını Japon markaları oluştururken, zirveyi Mercedes-Benz’in alması araştırmanın en dikkat çekici sonucu oldu.