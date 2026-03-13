En güzel bayram hediyesi ŞOK’tan: ŞOK'a 14 Mart Cumartesi Çocuk Bisikleti geliyor
Anne babalar bu tarihi not etsin… 14-17 Mart 2026 ŞOK aktüel kataloğunun yıldızı çocuk bisikletleri oldu. Hem 16 hem de 20 jant seçenekleriyle gelen dev kampanya, çocuklara unutulmaz bir bayram hediyesi olacak
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
HEAD&SGOULDERS ŞAMPUAN KLASİK/MENTHOL 625 ML
Fiyat: 169 TL
NESQUIK MISIR GEVREĞİ 450 G
Fiyat: 90 TL
CIF SPREY POWER&SHINE BANYO/MUTFAK 750 ML
Fiyat: 79 TL
ÜLKER ÇİZİ KRAKER 6’LI 620 G
Fiyat: 60 TL
COLGATE OPTIC WHITE ÇAY KAHVE/PARILDAYAN+TOTAL GELİŞMİŞ BEYAZLIK DİŞ MACUNU 2X50 ML
Fiyat: 130 TL
