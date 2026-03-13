  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. En güzel bayram hediyesi ŞOK’tan: ŞOK'a 14 Mart Cumartesi Çocuk Bisikleti geliyor

En güzel bayram hediyesi ŞOK’tan: ŞOK'a 14 Mart Cumartesi Çocuk Bisikleti geliyor

Anne babalar bu tarihi not etsin… 14-17 Mart 2026 ŞOK aktüel kataloğunun yıldızı çocuk bisikletleri oldu. Hem 16 hem de 20 jant seçenekleriyle gelen dev kampanya, çocuklara unutulmaz bir bayram hediyesi olacak

En güzel bayram hediyesi ŞOK’tan: ŞOK'a 14 Mart Cumartesi Çocuk Bisikleti geliyor - Sayfa 1

KIDZY 16 JANT ÇOCUK BİSİKLETİ

Fiyat: 3,590 TL

KIDZY 20 JANT ÇOCUK BİSİKLETİ

Fiyat: 3,790 TL

1 | 5
En güzel bayram hediyesi ŞOK’tan: ŞOK'a 14 Mart Cumartesi Çocuk Bisikleti geliyor - Sayfa 2

12 BÖLMELİ ÇEKMECE DÜZENLEYİCİ

Fiyat: 50 TL

TAM OTOMATİK ŞEMSİYE

Fiyat: 199 TL

2 | 5
En güzel bayram hediyesi ŞOK’tan: ŞOK'a 14 Mart Cumartesi Çocuk Bisikleti geliyor - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

HEAD&SGOULDERS ŞAMPUAN KLASİK/MENTHOL 625 ML

Fiyat: 169 TL

NESQUIK MISIR GEVREĞİ 450 G

Fiyat: 90 TL

CIF SPREY POWER&SHINE BANYO/MUTFAK 750 ML

Fiyat: 79 TL

ÜLKER ÇİZİ KRAKER 6’LI 620 G

Fiyat: 60 TL

COLGATE OPTIC WHITE ÇAY KAHVE/PARILDAYAN+TOTAL GELİŞMİŞ BEYAZLIK DİŞ MACUNU 2X50 ML

Fiyat: 130 TL

3 | 5
En güzel bayram hediyesi ŞOK’tan: ŞOK'a 14 Mart Cumartesi Çocuk Bisikleti geliyor - Sayfa 4

ALTUS AL 38 BFB UZAKTAN KUMANDALI KULE TİPİ VANTİLATÖR

Fiyat: 3,999 TL

ALTUS AL 18 ACE AYAKLI VANTİLATÖR

Fiyat: 2,799 TL

4 | 5