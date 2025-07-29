En hızlı iş bulunan 10 üniversite bölümü açıklandı! 2 ayda iş buluyorlar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı verilere göre üniversitelerin en hızlı iş bulan bölümleri belli oldu. Buna göre ilk sıradaki üniversite bölümünden mezun olanlar ortalama 2 ay 2 günde iş buluyor.
Her yıl milyonlarca öğrenci üniversite sınavına giriyor ve sonrasında tercih yapıyor. Ancak gelecek için farklı meslekler artık ön plana çıkmaya başladı. Geçiş döneminde hangi mesleğin iş hayatına doğrudan giriş yapabileceği öğrencilerin gündeminde. Bu noktada hangi bölümlerin daha kolay iş bulabileceği konusundaki tartışmalar sürüyor. TÜİK, yaptığı araştırmada en hızlı iş bulan 10 üniversite bölümünü açıkladı.