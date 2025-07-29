En hızlı iş bulunan 10 üniversite bölümü açıklandı! 2 ayda iş buluyorlar...

Her yıl milyonlarca öğrenci üniversite sınavına giriyor ve sonrasında tercih yapıyor. Ancak gelecek için farklı meslekler artık ön plana çıkmaya başladı. Geçiş döneminde hangi mesleğin iş hayatına doğrudan giriş yapabileceği öğrencilerin gündeminde. Bu noktada hangi bölümlerin daha kolay iş bulabileceği konusundaki tartışmalar sürüyor. TÜİK, yaptığı araştırmada en hızlı iş bulan 10 üniversite bölümünü açıkladı.