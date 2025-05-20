En hızlı kargo teslimatı yapan 25 şirket açıklandı! Teslimatta fırtına gibiler
Paket ve teslimat hizmetleri günümüz dünyasında en önemli sektörlerin başında gelmektedir. İnternet üzerinden yapılan alışverişin artması her zamankinden daha da erişilebilir hale getirdi.
Rekabetin hat safhaya çıktığı sektörde hem yerel hem de uluslararası kargo firmaları hız, fiyat, kalite gibi unsurlar göz önüne alınarak seçiliyor. Buna göre clickpost.ai tarafından açıklanan listede en hızlı 25 kargo şirketi listelendi
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