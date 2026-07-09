En iyi hukuk fakültesinde Ankara Üniversitesi'ni devirdi! İşte Türkiye'nin en iyi 15 hukuk fakültesi

Hukuk eğitimi almayı düşünen adaylar adına yol gösterici nitelikteki sıralama açıklandı. Akademik performans, araştırma kapasitesi, bilimsel üretkenlik, mezunların iş gücü piyasasındaki başarısı ve uluslararası görünürlük gibi ölçütlere göre hazırlanan listede zirve değişti. Ankara Üniversitesi'nin ilk sıradaki yerini kaybettiği sıralamada, Türkiye'nin en iyi 15 hukuk fakültesi belli oldu.