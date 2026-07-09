En iyi hukuk fakültesinde Ankara Üniversitesi'ni devirdi! İşte Türkiye'nin en iyi 15 hukuk fakültesi
Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri akademik başarı, mezun istihdamı, bilimsel yayın üretimi, araştırma gücü ve global tesiri olan unsurlar dikkate alınarak listelendi. Uzun senelerdir zirveyi mühürleyen Ankara Üniversitesi'nin liderliği el değiştirirken, ilk 15'e giren üniversiteler de dikkat çekti.
Hukuk eğitimi almayı düşünen adaylar adına yol gösterici nitelikteki sıralama açıklandı. Akademik performans, araştırma kapasitesi, bilimsel üretkenlik, mezunların iş gücü piyasasındaki başarısı ve uluslararası görünürlük gibi ölçütlere göre hazırlanan listede zirve değişti. Ankara Üniversitesi'nin ilk sıradaki yerini kaybettiği sıralamada, Türkiye'nin en iyi 15 hukuk fakültesi belli oldu.