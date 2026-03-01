  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. En iyi yaşam kalitesi sunan şehirler açıklandı; Listede Türkiye’den 5 tane şehir var.

En iyi yaşam kalitesi sunan şehirler açıklandı; Listede Türkiye’den 5 tane şehir var.

Numbeo Quality of Index 2026 tarafından hazırlanan en iyi yaşam kalitesine sahip şehirler açıklandı. Ülkemizden de 5 tane şehir listeye girdi.

En iyi yaşam kalitesi sunan şehirler açıklandı; Listede Türkiye’den 5 tane şehir var. - Sayfa 1

Numbeo Quality of Index 2026 güncel verilere göre dünya genelinde insanlara en iyi yaşam kalitesi sunan şehirleri açıkladı. Listeye Türkiye’den 5 şehrin girmesi dikkati çekti.

1 | 24
En iyi yaşam kalitesi sunan şehirler açıklandı; Listede Türkiye’den 5 tane şehir var. - Sayfa 2

Numbeo tarafından yayımlanan Quality of Life Index 2026 verileri, dünya genelinde en yüksek yaşam kalitesi sunan şehirleri ortaya koydu. Araştırmada Türkiye’den beş kentin listeye girmesi dikkat çekti.

2 | 24
En iyi yaşam kalitesi sunan şehirler açıklandı; Listede Türkiye’den 5 tane şehir var. - Sayfa 3

Güvenlik, sağlık hizmetleri, satın alma gücü, çevre kalitesi ve yaşam maliyeti gibi kriterler doğrultusunda hazırlanan endeks, kentlerin yaşam standartlarına ışık tutuyor.

3 | 24
En iyi yaşam kalitesi sunan şehirler açıklandı; Listede Türkiye’den 5 tane şehir var. - Sayfa 4

Listenin tamamı şu şekilde sıralandı:

4 | 24