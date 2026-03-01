En iyi yaşam kalitesi sunan şehirler açıklandı; Listede Türkiye’den 5 tane şehir var.
Numbeo tarafından yayımlanan Quality of Life Index 2026 verileri, dünya genelinde en yüksek yaşam kalitesi sunan şehirleri ortaya koydu. Araştırmada Türkiye’den beş kentin listeye girmesi dikkat çekti.
Güvenlik, sağlık hizmetleri, satın alma gücü, çevre kalitesi ve yaşam maliyeti gibi kriterler doğrultusunda hazırlanan endeks, kentlerin yaşam standartlarına ışık tutuyor.