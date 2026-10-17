En iyi zeytinyağlarını hep yanlış bilmişiz. Ne Hatay, ne Muğla, ne de Mersin…
Türkiye’de en iyi ve kaliteli yağlık zeytin bilinenin aksine Hatay, Muğla ve Mersin gibi şehirlerde değil de Marmara Bölgesi’nin gözdesi olan şehirde yetişiyor.
Türkiye’de yüksek kaliteli zeytinyağı üretimi; iklim koşulları, toprak yapısı ve zeytin çeşitlerine bağlı olarak Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşıyor.
Balıkesir’in Ayvalık ve Edremit körfezi meyvemsi aromasıyla öne çıkarken, Muğla’nın AB tescilli Milas zeytinyağları yüksek polifenol oranıyla dikkat çekiyor.
İzmir, Aydın ve Çanakkale gibi kentler ise ödüllü butik üretimleriyle premium zeytinyağı pazarında Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.