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En iyi zeytinyağlarını hep yanlış bilmişiz. Ne Hatay, ne Muğla, ne de Mersin…

Türkiye’de en iyi ve kaliteli yağlık zeytin bilinenin aksine Hatay, Muğla ve Mersin gibi şehirlerde değil de Marmara Bölgesi’nin gözdesi olan şehirde yetişiyor.

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En iyi zeytinyağlarını hep yanlış bilmişiz. Ne Hatay, ne Muğla, ne de Mersin… - Sayfa 1

Türkiye’de yüksek kaliteli zeytinyağı üretimi; iklim koşulları, toprak yapısı ve zeytin çeşitlerine bağlı olarak Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşıyor.

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En iyi zeytinyağlarını hep yanlış bilmişiz. Ne Hatay, ne Muğla, ne de Mersin… - Sayfa 2

Balıkesir’in Ayvalık ve Edremit körfezi meyvemsi aromasıyla öne çıkarken, Muğla’nın AB tescilli Milas zeytinyağları yüksek polifenol oranıyla dikkat çekiyor.

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En iyi zeytinyağlarını hep yanlış bilmişiz. Ne Hatay, ne Muğla, ne de Mersin… - Sayfa 3

İzmir, Aydın ve Çanakkale gibi kentler ise ödüllü butik üretimleriyle premium zeytinyağı pazarında Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.

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En iyi zeytinyağlarını hep yanlış bilmişiz. Ne Hatay, ne Muğla, ne de Mersin… - Sayfa 4

YAĞLIK ZEYTİNLER MARMARA BÖLGESİ’NDEN

İşte ülkemizde kaliteli yağlık zeytinin yetiştiği iller:

 

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