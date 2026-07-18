En kısa sürede işe yerleşen 10 meslek belli oldu; İşte aylık maaş kazançları

Kariyer planlaması yapanlar için dikkat çeken araştırmanın sonuçları paylaşıldı. En kısa sürede işe yerleşme imkânı sunan 10 meslek belirlenirken, bu alanlarda çalışanların ortalama aylık maaşları da açıklandı. İstihdam avantajı sağlayan meslekler, üniversite tercihi yapacak adaylar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.