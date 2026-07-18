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  4. En kısa sürede işe yerleşen 10 meslek belli oldu; İşte aylık maaş kazançları

En kısa sürede işe yerleşen 10 meslek belli oldu; İşte aylık maaş kazançları

İş gücü ekosisteminde mezunlarına en az sürede istihdam sağlayan meslekler belli oldu. Listede bulunan bölümler, yüksek istihdam oranlarının yanı sıra sundukları aylık kazançlarla da dikkat çekiyor.

En kısa sürede işe yerleşen 10 meslek belli oldu; İşte aylık maaş kazançları - Sayfa 1

Kariyer planlaması yapanlar için dikkat çeken araştırmanın sonuçları paylaşıldı. En kısa sürede işe yerleşme imkânı sunan 10 meslek belirlenirken, bu alanlarda çalışanların ortalama aylık maaşları da açıklandı. İstihdam avantajı sağlayan meslekler, üniversite tercihi yapacak adaylar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

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En kısa sürede işe yerleşen 10 meslek belli oldu; İşte aylık maaş kazançları - Sayfa 2


10. Endüstri Mühendisliği - ₺90.000

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En kısa sürede işe yerleşen 10 meslek belli oldu; İşte aylık maaş kazançları - Sayfa 3


9. Eczacılık - ₺160.000

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En kısa sürede işe yerleşen 10 meslek belli oldu; İşte aylık maaş kazançları - Sayfa 4


8. Elektrik-Elektronik Mühendisliği - ₺95.000

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