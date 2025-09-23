En pahalı iPhone 17 satan ülkeler belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada

Apple’ın resmi internet sitesiyle birlikte, teknoloji haber kaynaklarından alınan verilere göre, iPhone 17 serisinin fiyatlarının dünya genelinde büyük farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı. En pahalı modelin satışa sunulduğu 15 ülke arasında yüksek vergiler ve ithalat maliyetleri öne çıkıyor. Çoğu ülkede telefon fiyatının artışında; KDV, gümrük oranları ve yerel vergi politikaları kritik rol oynuyor. ABD, BAE, İngiltere gibi ülkelerde daha makul fiyatlara sahip model seçenekleri mevcutken, bazı Asya ve Avrupa ülkeleri fiyat rekabetinde geride kalıyor. Uzmanlar bu durumun, küresel tüketicinin beklentisi ve alım gücüyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.