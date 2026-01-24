En tehlikeli gemi seyahati yapılacak rotalar; En deneyimli kaptanların bile yüreğine korku salıyor
Tonlarca ağırlıktaki gemilerin çatırdayarak zorlandığı en tehlikeli deniz yolu rotaları deneyimli kaptanların bile korkulu rüyası haline geliyor.
Denizcilik uzmanlarının yayımladığı son raporlar, dünya genelinde bazı deniz ve okyanus rotalarının yolculuk açısından ciddi riskler barındırdığını ortaya koyuyor.
Şiddetli fırtınalar, ani hava değişimleri, güçlü akıntılar ve yoğun gemi trafiği, deniz kazalarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Özellikle belirli dönemlerde artan dalga boyları ve görüş mesafesinin düşmesi hem ticari gemiler hem de yolcu taşımacılığı yapan araçlar için hayati tehlike oluşturuyor.
Uzmanlar, güvenlik önlemlerinin artırılması ve meteorolojik uyarıların dikkate alınması gerektiğine dikkat çekerken, riskli rotalarda seyahat edenlerin ekstra tedbir alması çağrısında bulunuyor.