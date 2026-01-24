En tehlikeli gemi seyahati yapılacak rotalar; En deneyimli kaptanların bile yüreğine korku salıyor

Şiddetli fırtınalar, ani hava değişimleri, güçlü akıntılar ve yoğun gemi trafiği, deniz kazalarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Özellikle belirli dönemlerde artan dalga boyları ve görüş mesafesinin düşmesi hem ticari gemiler hem de yolcu taşımacılığı yapan araçlar için hayati tehlike oluşturuyor.