En tehlikeli zekaya sahip burçlar. Zirvede İkizler beklenirken sıralama şaşırttı!

Astroloji dünyasında zeka, yalnızca akademik başarıyla değil; analiz yeteneği, hızlı kavrama, sezgisel güç ve problem çözme becerileriyle de değerlendiriliyor. Uzman astrologlara göre bazı burçlar, sahip oldukları karakter özellikleri sayesinde zihinsel açıdan daha ön plana çıkabiliyor.