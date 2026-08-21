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  4. En yakın rakibine 600 şube fark attı; İşte en çok şubeye sahip banka

En yakın rakibine 600 şube fark attı; İşte en çok şubeye sahip banka

Türkiye’de bankaların şube sayısındaki politikalar dijitalleşmenin zirveye çıkmasıyla tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Ancak bu banka rakiplerine açık ara fark attı. İşte Haziran 2026 itibarıyla en fazla şubeye sahip bankalar!

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En yakın rakibine 600 şube fark attı; İşte en çok şubeye sahip banka - Sayfa 1

Bankaların dijitalleşmeyle beraber şube sayılarının yıllar içerisinde azalması beklenirken, geniş şube ağı bazı müşteriler için önemini muhafaza etmeyi sürdürüyor. Haziran 2026 verilerine göre Ziraat Bankası, 1.771 şubeyle Türkiye’nin en geniş şube ağına sahip bankası oldu. Ziraat’i 1.117 şubeyle Halkbank, 1.021 şubeyle İş Bankası takip etti.

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En yakın rakibine 600 şube fark attı; İşte en çok şubeye sahip banka - Sayfa 2

1. Ziraat Bankası - 1.771

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En yakın rakibine 600 şube fark attı; İşte en çok şubeye sahip banka - Sayfa 3

2. Halk Bankası - 1.117

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En yakın rakibine 600 şube fark attı; İşte en çok şubeye sahip banka - Sayfa 4

3. İş Bankası - 1.021

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