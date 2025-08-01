En yüksek enflasyona sahip G-20 ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması

Brezilya ve Endonezya'da da enflasyon düşüşe geçerken, Çin hafif toparlanma sinyalleri verdi; Hindistan ve Suudi Arabistan ise istikrarlı seyrini sürdürüyor. Bu noktada Türkiye'deki enflasyon oranları da dikkat çekti. İşte Trading Economics ve Financial Times verilerine göre en yüksek enflasyona sahip G-20 ülkeleri: