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  4. En yüksek enflasyona sahip G-20 ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması

En yüksek enflasyona sahip G-20 ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması

Arjantin’de enflasyon 2020’den bu yana ilk kez %40’ın altına gerileyerek ekonomik sıkılaşmanın etkilerini göstermeye başladı. Türkiye ile olan enflasyon farkını azalttı.

En yüksek enflasyona sahip G-20 ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması - Sayfa 1

Brezilya ve Endonezya'da da enflasyon düşüşe geçerken, Çin hafif toparlanma sinyalleri verdi; Hindistan ve Suudi Arabistan ise istikrarlı seyrini sürdürüyor. Bu noktada Türkiye'deki enflasyon oranları da dikkat çekti. İşte Trading Economics ve Financial Times verilerine göre en yüksek enflasyona sahip G-20 ülkeleri:

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En yüksek enflasyona sahip G-20 ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması - Sayfa 2

18. Çin: %0.1
 

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En yüksek enflasyona sahip G-20 ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması - Sayfa 3

17. Fransa: %1.0

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En yüksek enflasyona sahip G-20 ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması - Sayfa 4

16. İtalya: %1.7

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