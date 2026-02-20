En yüksek maaşı kazanan 10 meslek. 456.000 TL ile pilot, doktor ve avukatları geride bırakıyor!
Türkiye’de en yüksek maaşı kazanan ve 456 bin TL gelirle; doktor, pilot ve avukatları geride bırakan meslek şaşırttı.
Türkiye iş gücü piyasasında ezberleri bozan yeni kazanç verileri, geleneksel prestijli kariyer basamaklarını altüst etti. Yıllardır zirvenin ortağı olan popüler branşlar, aylık 456.000 TL seviyesine ulaşan sürpriz bir uzmanlık alanının gerisinde kaldı.
bitrix24.com.tr’de derlenen bilgiye göre stratejik önemi ve niş yetkinlik gereksinimiyle öne çıkan meslek finansal getirisiyle hem gökyüzünün hem de adalet ve sağlık dünyasının profesyonellerini şaşırtmayı başardı.
456.000 TL GELİRLE ZİRVEYE YERLEŞTİ
Kariyer planlamasında kartların yeniden dağıtılmasına neden olan bu rekor gelir düzeyi, sektördeki arz-talep dengesinin ne denli keskin bir dönüşüm geçirdiğini de gözler önüne seriyor.