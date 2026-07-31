Enerjinizi ikiye katlayacak ek güç: 5-11 Ağustos'ta BİM'e Dyness Batarya Ek Kapasite Modülü geliyor!
Evinizin veya iş yerinizin enerji kapasitesini katlayarak gücünüzü artıran, suya ve toza dayanıklı dayanıklı yapısıyla 10 yıl boyunca güvenle kullanabileceğiniz bu yüksek teknolojili ek batarya modülü, enerjinizi her an en üst seviyede tutuyor. Dyness 3,55 kWh batarya ek kapasite modülü, uygun fiyatı ve 10 yıl garanti avantajıyla 5 Ağustos Çarşamba ile 11 Ağustos Salı tarihleri arasında BİM’de yerini alıyor.
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