Enfes pilavların sırrı: Efsane Osmancık Pirinç 5 kiloluk avantajlı fiyatıyla 7 Temmuz Salı BİM’de!

Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi ve enfes pilavların sırrı Efsane Osmancık pirinç 7 Temmuz 2026 Salı günü BİM'de yerini alıyor. Yerli üretimi ve tane tane dökülen kıvamıyla mutfakların baş tacı olan bu lezzet, 5 kilogramlık büyük aile boyu paketi ve cebinizi düşünen avantajlı fiyatıyla geliyor. Hem kalitesi hem de ekonomisiyle sofralara bereket katacak bu cazip fırsatı kaçırmamak için Salı gününden itibaren size en yakın BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
MARET DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 315 TL
1 | 77
2 | 77
3 | 77
İÇİM YARIM YAĞLI DİLİMLİ TOST PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 339 TL
4 | 77
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