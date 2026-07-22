Enfes tostların sırrı: Şok'a Bugün Sinbo Tost Makinesi geliyor!
Şok, 22-28 Temmuz tarihleri arasında mutfakta harikalar yaratacak, adeta bir lezzet sihirbazı olan Sinbo tost makinesini gururla sunar. Güçlü 750 watt performansıyla saniyeler içinde mükemmel çıtırlığa ulaşan bu şık cihaz, granit kaplama ızgara yüzeyiyle gurme dokunuşlar katıyor. Yapışmaz yüzeyiyle işinizi kolaylaştırırken, çıkartılabilir ve yıkanabilir plakalarıyla temizlik zahmetini tamamen tarihe gömüyor. Termostatı, ikaz ışığı ve güvenli kaymaz ayaklarıyla bu tasarım harikası Şok'ta sizi bekliyor.
MOUNTY TERMO ASKILI PİKNİK ÇANTASI 25X15X13 CM
Fiyat: 125 TL
MOUNTY TERMO PİKNİK ÇANTASI SİLİNDİR MODEL 9 L
Fiyat: 150 TL
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PAŞABAHÇE HEYBELİ ÇAY TAKIMI 8 PARÇA
Fiyat: 350 TL
PAŞABAHÇE FREZYA SERVİS KASESİ
Fiyat: 175 TL
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