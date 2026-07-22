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  4. Enfes tostların sırrı: Şok'a Bugün Sinbo Tost Makinesi geliyor!

Enfes tostların sırrı: Şok'a Bugün Sinbo Tost Makinesi geliyor!

Şok, 22-28 Temmuz tarihleri arasında mutfakta harikalar yaratacak, adeta bir lezzet sihirbazı olan Sinbo tost makinesini gururla sunar. Güçlü 750 watt performansıyla saniyeler içinde mükemmel çıtırlığa ulaşan bu şık cihaz, granit kaplama ızgara yüzeyiyle gurme dokunuşlar katıyor. Yapışmaz yüzeyiyle işinizi kolaylaştırırken, çıkartılabilir ve yıkanabilir plakalarıyla temizlik zahmetini tamamen tarihe gömüyor. Termostatı, ikaz ışığı ve güvenli kaymaz ayaklarıyla bu tasarım harikası Şok'ta sizi bekliyor.

Enfes tostların sırrı: Şok'a Bugün Sinbo Tost Makinesi geliyor! - Sayfa 1

SİNBO TOST MAKİNESİ

Fiyat: 499 TL

KİWİ OTOMATİK KARIŞTIRICI

Fiyat: 249 TL

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Enfes tostların sırrı: Şok'a Bugün Sinbo Tost Makinesi geliyor! - Sayfa 2

MOUNTY TERMO ASKILI PİKNİK ÇANTASI 25X15X13 CM

Fiyat: 125 TL

MOUNTY TERMO PİKNİK ÇANTASI SİLİNDİR MODEL 9 L

Fiyat: 150 TL

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Enfes tostların sırrı: Şok'a Bugün Sinbo Tost Makinesi geliyor! - Sayfa 3

PAŞABAHÇE HEYBELİ ÇAY TAKIMI 8 PARÇA

Fiyat: 350 TL

PAŞABAHÇE FREZYA SERVİS KASESİ

Fiyat: 175 TL

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Enfes tostların sırrı: Şok'a Bugün Sinbo Tost Makinesi geliyor! - Sayfa 4

KUMSAL TAVA 26 CM

Fiyat: 350 TL

KUMSAL DERİN TENCERE 24 CM

Fiyat: 599 TL

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