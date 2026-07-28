ENKA'yı, KOÇ'u geçti ilk kez 3. oldu; Değeri 11 milyar doları aştı! İşte en değerli şirketler

Borsadaki performansı ve piyasa değerindeki yükselişiyle öne çıkan şirket, CompaniesMarketCap'in güncel verilerine göre önemli bir başarıya imza attı. 11 milyar doları aşan piyasa değeriyle Türkiye'nin en değerli şirketleri arasında ilk kez üçüncü sıraya yerleşen şirket, ENKA ve Koç Holding'i geride bırakarak listenin üst sıralarında kendine yer buldu.