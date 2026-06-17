Ergonomi ve tasarım bir arada: BİM’e 24 Haziran Çarşamba Günü xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu geliyor!
Ergonomi ve tasarım bir arada: BİM’e 24 Haziran Çarşamba Günü xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu geliyor!
BİM, 24 Haziran Çarşamba günü xDrive Toryum oyuncu koltuğunu satışa sunarak uzun saatler bilgisayar başında kalanlara üstün konfor vaat ediyor. Siyah ve kırmızı-siyah renk seçenekleriyle gelen koltuk; ayarlanabilir bel ve baş yastığı, 2D kolçak sistemi ve 160 derece yatar mekanizmasıyla öne çıkıyor. Class 4 amortisörü, güçlendirilmiş çift kollu alt mekanizması ve 110 kg taşıma kapasitesiyle yüksek dayanıklılık sunan bu ergonomik ürün, zemine dost sessiz tekerlekleriyle öne çıkıyor. Ürün, taksit avantajıyla tüm BİM şubelerinde sınırlı stokla yer alacak.
MONSTER ABRA A7 V16.2.11 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 63.900 TL
1 | 15
2 | 15
MONSTER ABRA A5 V21.5.7 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 40.900 TL
3 | 15
4 | 15
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