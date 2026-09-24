ERKEN KALKAN KAPAR! İŞTE BİM’DE İZDİHAM YARATACAK AKTÜEL ÜRÜNLER (BİM 25 EYLÜL-1 EKİM)
Haftanın en çok konuşulacak aktüel bombası sonunda açıklandı! 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak listede tam anlamıyla yok yok. İnanılmaz cazip fiyat etiketlerini gören tüketiciler cuma günü için planlarını şimdiden değiştirdi. BİM rafları saniyeler içinde bomboş kalacak, bizden söylemesi! Bu kaçırılmayacak büyük alışveriş çılgınlığına ortak olmak ve bütçenizi rahatlatmak için cuma sabahı ilk sırada yerinizi alın.
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