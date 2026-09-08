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  4. Esas sürprizi BİM yaptı... Değeri 10 milyar doları geçti! İşte en değerli yerli şirketler

Esas sürprizi BİM yaptı... Değeri 10 milyar doları geçti! İşte en değerli yerli şirketler

Türkiye’nin ileri gelen yerli firmaları, milyarlarca dolarlık piyasa değerleriyle global anlamda dikkat çekiyor. Companiesmarketcap verilerine göre listede 10 milyar dolar barajını aşan şirketler içerisinde BİM’in yükselişi ise ön plana çıktı.

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Esas sürprizi BİM yaptı... Değeri 10 milyar doları geçti! İşte en değerli yerli şirketler - Sayfa 1

Türkiye ekonomisinin köklü firmaları, malik oldukları yüksek piyasa değerleriyle dikkat çekmeyi sürdürüyor. Companiesmarketcap dataları kapsamında derlenen sıralamada bankacılıktan havacılığa, enerjiden perakendeye kadar çeşitli sektörlerden firmalar yer alırken, bazı şirketlerin değerleri 10 milyar dolar seviyesini geride bıraktı. Listenin dikkat çeken isimlerinden biri ise BİM oldu.

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Esas sürprizi BİM yaptı... Değeri 10 milyar doları geçti! İşte en değerli yerli şirketler - Sayfa 2

1. Aselsan, $36.93 B

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Esas sürprizi BİM yaptı... Değeri 10 milyar doları geçti! İşte en değerli yerli şirketler - Sayfa 3

2. QNB Finansbank, $20.43 B

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Esas sürprizi BİM yaptı... Değeri 10 milyar doları geçti! İşte en değerli yerli şirketler - Sayfa 4

3. Türkiye Petrol Rafinerileri, $15.67 B

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