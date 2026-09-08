Esas sürprizi BİM yaptı... Değeri 10 milyar doları geçti! İşte en değerli yerli şirketler

Türkiye ekonomisinin köklü firmaları, malik oldukları yüksek piyasa değerleriyle dikkat çekmeyi sürdürüyor. Companiesmarketcap dataları kapsamında derlenen sıralamada bankacılıktan havacılığa, enerjiden perakendeye kadar çeşitli sektörlerden firmalar yer alırken, bazı şirketlerin değerleri 10 milyar dolar seviyesini geride bıraktı. Listenin dikkat çeken isimlerinden biri ise BİM oldu.