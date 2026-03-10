  1. Ekonomim
Eski banyonuzla vedalaşın! 11 Mart Çarşamba BİM’e Banyo Dolabı geliyor

BİM 11 Mart 2026 Aktüel kataloğu ile banyolarda değişim rüzgarı esiyor. Uygun fiyatlı banyo dolabı modelleri, 11 Mart Çarşamba günü BİM mağazalarında satışa sunuluyor. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren modern tasarımlar; suya dayanıklı kaliteli malzemeleri ve her banyo tipine uygun ölçüleriyle dikkat çekiyor. Hem bütçesini düşünen hem de modern bir görünüm arayanlar için kaçırılmayacak bu fırsatı kaçırmayın.

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS


Fiyat: 27,900 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Fiyat: 21,900 TL

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE


Fiyat: 14,900 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE


Fiyat: 12,900 TL

